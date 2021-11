Bastoni: “Oggi meritavamo di più. Scudetto? Anche l’anno scorso eravamo dietro”

Le parole del centrale: "C'è da fare i complimenti al Milan per l'annata che sta facendo, ma meritavamo qualcosa in più"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il derby di Milano, Alessandro Bastoni, centrale dell'Inter, ha parlato così del pareggio coi rossoneri: "Abbiamo avuto tante occasioni e non siamo riusciti a concretizzarle: ci hanno parato un rigore e abbiamo sbagliato occasioni nitide. C'è da fare i complimenti al Milan per l'annata che sta facendo, ma meritavamo qualcosa in più. Il Milan c'era anche l'anno scorso, quest'anno è partita benissimo: noi siamo dietro e lo eravamo anche l'anno scorso. Siamo determinati e sappiamo che giocando così possiamo recuperare. Scudetto? E' ancora presto, possono rientrare anche Juve e Roma. Ci sono tante squadre forti, si può inciampare in tante squadre".