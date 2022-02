Guerra in Ucraina, Bastoni condivide il messaggio di Malinovskyj

Ha segnato una doppietta contro l'Olympiakos e il suo 'no war' sotto la maglia ha emozionato molti, l'interista compreso

Malinovskyj ha segnato in Europa League contro l'Olympiakos e ha mostrato il mondo il suo messaggio: "No war in Ukraine". Chiaro e diretto, abbastanza per commuovere il calcio e chi lo segue. Il calciatore ucraino è stato toccato in prima persona dalla decisione di Putin di attaccare il suo Paese. Un messaggio ovviamente importante che è stato condiviso da Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, nelle sue Instagram Stories.