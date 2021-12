Bastoni, GdS svela: “Prende mezza botta, Inzaghi lo sostituisce”

La verità sul cambio di Alessandro Bastoni. Sostituito al 56’ da Inzaghi, il difensore nerazzurro ha lasciato il campo per questo motivo

La verità sul cambio di Alessandro Bastoni. Sostituito al 56’ da Simone Inzaghi, il difensore nerazzurro ha lasciato il campo per un colpo subito. Lo svela La Gazzetta dello Sport oggi, nella pagella del giocatore: “Appena prende mezza botta, Inzaghi lo sostituisce. Troppo importante, in crescita esponenziale, ha aggiunto maturità e cattiveria”, si legge. Meglio non correre rischi, dunque...