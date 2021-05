Bastoni: “Inter-Juve? Provavo da tanto a mettere quella palla a Barella. E’ stato…”

Inter-Juventus è la partita votata da Alessandro Bastoni come il vero momento della svolta scudetto dei nerazzurri

Inter -Juventus è la partita votata da Alessandro Bastoni come il vero momento della svolta scudetto dei nerazzurri. Racconta il difensore nerazzurro:

"La vittoria contro la Juventus ci ha dato consapevolezza: era da tempo che provavo a mettere una palla come quella che ha lanciato Barella in porta, averlo fatto in questa partita è stato ancora più bello".