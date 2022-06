Inter, Bastoni: “Gioco con Lautaro e Correa, al Mondiale tiferò Argentina”

Le parole del centrale: "Messi sicuramente è uno spettacolo da vedere, l'avevo già visto in Barcellona-Inter e mi aveva fatto emozionare"

Intervenuto ai microfoni di ESPN dopo la partita di mercoledì scorso contro l'Argentina, Alessandro Bastoni, centrale dell'Inter e della Nazionale, ha parlato così dell'Albiceleste e dei suoi campioni: "Messi sicuramente è uno spettacolo da vedere, l'avevo già visto in Barcellona-Inter e mi aveva fatto emozionare: sono un suo grande tifoso. In più gioco con Lautaro e Correa quindi al Mondiale tiferò per l'Argentina", le sue parole.