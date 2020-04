Bastoni, prossimo step la Nazionale: Mancini lo osserva, Europeo sogno non impossibile

Ci ha messo poco tempo Alessandro Bastoni per togliersi di dosso l’etichetta di giovane di belle speranze e diventare una sicurezza della difesa dell’Inter, tanto da relegare spesso e volentieri in panchina un totem come Godin. Una crescita che non sta passando inosservata agli occhi di Roberto Mancini, tanto che, secondo il Corriere dello Sport, l’Europeo del prossimo anno potrebbe diventare qualcosa di più di un semplice sogno: “La rincorsa verso la promozione con la maglia azzurra dei grandi gliela sta dando l’Inter, che lo ha valorizzato. Un assist mica male, per quanto determinato dall’emergenza di questi mesi, è dovuto allo spostamento di un anno dell’Europeo che altrimenti si sarebbe disputato tra due mesi. Bastoni avrà quindi tutto il tempo per giocarsi ogni possibilità sotto gli occhi di Mancini e guadagnarsi un maglia azzurra“.