Inter, Bastoni vola sull’ostacolo: “Occhi sull’obiettivo”

Il difensore nerazzurro ha postato sui social una foto che arriva dagli allenamenti di oggi in vista della sfida col Milan

L'Inter si è allenata alla Pinetina in vista del derby. E dalla sessione di oggi arriva la foto pubblicata da Alessandro Bastoni . Il difensore nerazzurro ha postato uno scatto di un momento della seduta quotidiana, quando lo staff tecnico nerazzurro ha chiesto, a lui e ai suoi compagni, di saltare sopra gli ostacoli.

Chissà che non sia anche un esercizio mentale per imparare a 'volare' alto per superare la prossima rivale sul proprio cammino.