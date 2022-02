Bastoni, obiettivo Liverpool: c’è il piano. Cambio di orizzonte Inter sul ricorso

L’Inter nelle scorse ore ha tirato un grosso sospiro di sollievo per Alessandro Bastoni: le ultimissime sul suo rientro

L’Inter nelle scorse ore ha tirato un grosso sospiro di sollievo per Alessandro Bastoni. In particolare per la sua caviglia, che si è girata nella sfida contro la Roma. È stato confermato il trauma distorsivo e sono state anche escluse problematiche più delicate all’arto. Ne parla così oggi La Gazzetta dello Sport: “Già dopo la partita contro la Roma in casa Inter c’era ottimismo sulle condizioni del difensore. Gli esami hanno confermato: è una distorsione, non c’è interessamento dei legamenti. Significa che non passerà tropo tempo prima di rivederlo in campo. E c’è una ragionevole speranza, per Inzaghi, di averlo a disposizione già mercoledì contro la squadra di Klopp.