Bastoni: “Le parole servono poco in queste partite, scendere in campo per vincere”

Le parole di Alessandro Bastoni ai microfoni di Inter TV prima della sfida con il Napoli: “Sarà una partita dura perché il Napoli è un grande avversario, è appena sotto di noi. Importante già da adesso conquistare punti contro le rivali, e proveremo a farlo in tutte le maniere. Le parole servono poche in queste partite, per ogni calciatore è bello giocare queste partite. Bisogna andare in campo e vincere la partita. siamo i due migliori attacchi? Spero che potremo superarli nella classifica del migliore attacco e migliorando la nostra fase difensiva. Proveremo a stoppare i loro attaccanti, per quanto potrà essere dura ce la metteremo tutta”.

(Inter TV)