Inter-Parma, Bastoni sostituito al 74esimo per precauzione

Al 74esimo di Inter-Parma Simone Inzaghi ha richiamato in panchina Alessandro Bastoni e ha mandato in campo Matteo Darmian. Stando a quanto riportato da DAZN con i suoi bordocampisti, l'allenatore nerazzurro e il suo staff avrebbero deciso di sostituire il difensore nerazzurro per un motivo preciso. Aveva sentito tirare in maniera leggera al flessore della coscia destra.