Inter, Bastoni promosso in Nazionale: “Post Chiellini al sicuro”. Bocciato Barella

Ecco le pagelle della Gazzetta dello Sport sui due interisti in campo ieri: Alessandro Bastoni e Nicolò Barella

Positiva la prova di Alessandro Bastoni, meno quella di Nicolò Barella nell’Italia che ieri ha perso in modo clamoroso contro la Nord Macedonia. Voto 6 per il centrale dell’Inter, 5 invece per il centrocampista per La Gazzetta dello Sport. Ecco la pagella del difensore: “Vale per Bastoni il discorso di Verratti. Avrebbe fatto una gran figura con una squadra “pesante” attorno. Prendiamo il buono: con l’addio di Chiellini, la maglia del centrale di sinistra è sua. Pensiamo positivo”. E quella del centrocampista: “C’era una volta Barella che sradicava palla, partiva come un treno e tirava anche in porta. Come in campionato è in versione ridotta, uno scatto e una sosta. Al tiro è la fotocopia “negativa” del passato. Dov’è il vero Barella?”.