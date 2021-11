Bastoni: “Quando non si vince meglio non perdere. Ci sentiamo tutti importanti e…”

Il difensore nerazzurro ha parlato alla fine del derby contro la formazione di Pioli

«Sto giocando da ala e sto facendo cose non mie? Ormai nel calcio in cui i ruoli contano poco. Non ci sono più ruoli definiti come una volta. Il mister ci chiede questo e stiamo provando a farlo». Alessandro Bastoni ha parlato ai microfoni di DAZN alla fine di Milan-Inter: «Cosa è mancato per i tre punti? Ci serviva vincere per avvicinare il Milan. Ma quando non si riesce a vincere non si deve perdere. Normale con questa intensità sbagliare tecnicamente ma siamo soddisfatti della partita fatta oggi».