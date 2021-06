Repubblica – Bastoni: coraggio e personalità. Ha annullato Bale

Il giocatore nerazzurro elogiato anche dal quotidiano romano che parla di una prestazione di carattere in Italia-Galles

Alla fine ha dedicato la sua prima vera serata in azzurro alla sua famiglia. Alessandro Bastoniha giocato da titolare nella gara contro il Galles. E pure il quotidiano La Repubblica ha messo in evidenza con un 7 in pagella quanto ha fatto in campo.