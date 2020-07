“Clamoroso rigore non dato al Torino?” La posizione di Pistocchi non lascia spazio a dubbi

Tuttosport parla di rigore non fischiato in Inter-Torino. Secondo il giornale torinese “Massa nega un clamoroso penalty per mani di Bastoni“. Sono in molti a non essere d’accordo con TS, dai tifosi ai giornalisti. “Clamoroso rigore non dato al Torino? Questa è disinformazione allo stato puro!!!! Il braccio era aderente al corpo!!!”. Con queste parole un follower di Maurizio Pistocchi lo ha chiamato in causa, sollecitando un suo parere in merito all’episodio da moviola. Il giornalista ha risposto così: “Fianco non braccio”. La risposta non lascia spazio ai dubbi.

Marelli: “Bastoni? Non è mai rigore”