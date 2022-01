Bastoni: “Dopo questo pareggio riprendere da mercoledì in stile Inter, vincendo”

Il post social del centrale nerazzurro dopo il pareggio contro l'Atalanta: mercoledì si torna in campo in Coppa Italia

"Dopo questo pareggio riprendere da mercoledì in stile Inter, vincendo". Con questo messaggio breve ma pieno di carica, Alessandro Bastoni, centrale nerazzurro, ha voluto caricare l'ambiente dopo il pareggio contro l'Atalanta in vista dei prossimi impegni. Mercoledì la squadra tornerà infatti subito in campo in Coppa Italia e lo farà al Meazza contro l'Empoli.