Condò: “Bastoni su Salah può far fare un passo avanti all’Inter”

Il recupero del difensore è secondo il giornalista una buona notizia per Inzaghi e da lui ci si aspetta tanto

"Sulla questione dei cambi, ha cambiato profondamente il calcio. Non è transitoria e gli allenatori cercano di capire bene fino in fondo le possibilità che ti danno. Inzaghi li sta sperimentando con l'Inter". Paolo Condò, prima di Inter-Liverpool ha detto la sua sulla sfida del Meazza: "Sono stato molto felice del recupero di Bastoni, sarà dalla parte di Salah e se Perisic in prima battuta dovrà fermare le discese di A-Arnold, si troverà spesso nell'uno contro uno con l'egiziano. Lui è il più pericoloso del Liverpool. Se Bastoni che ha un fisico differente, ma è veloce, riuscirà a contenere Salah, l'Inter avrà fatto un passo avanti verso il raggiungimento di un risultato perché quello è il duello più importante".