Fiorentina-Inter, Skriniar sorride con l’amico “Gerry” Bastoni

I due difensori sono molto legati e scherzano sui social dopo la battaglia vinta contro i viola

Vittorie e complicità. Bastoni e Skriniar condividono ruolo e amicizia. Nella gara contro la Fiorentina hanno avuto un bel da fare per arginare la grinta di Vlahovic e compagni. Nel primo tempo soprattutto Nico Gonzalez ha messo in difficoltà lo slovacco e pure Alessandro e De Vrij hanno sofferto la spinta viola.

Nel secondo tempo il ritmo si è abbassato ed è venuta fuori l'Inter. Sono arrivati tre punti pesanti al Franchi e sono spuntati sorrisi sui volti dei nerazzurri alla fine di una grossa battaglia. Skriniar così ha preso in giro l'amico su Instagram. Ha postato una foto dei festeggiamenti post vittoria e ha scritto: "Gerry". Milan ha nominato così il compagno e dalla gif posta sulla foto è riferito ad una giraffa. Un modo affettuoso di prendere in giro l'amico di mille avventure in una serata con il lieto fine.