Bastoni: “Stagione positiva, anche se non chiusa come avremmo voluto. In futuro…”

Il difensore dell'Inter ha tracciato un bilancio dell'annata appena conclusa, ringraziando società, compagni e tifosi

Alessandro Bastoni, con un lungo messaggi postato su Instagram, ha voluto tracciare un bilancio della stagione appena conclusa, fra soddisfazioni e delusioni. Queste le parole del difensore dell'Inter: "È stata una stagione lunga e ricca di avvenimenti, tante sono state le serate dure e piene di imprevisti ma altrettante sono state le soddisfazioni: Supercoppa, Coppa Italia e quella notte in cui abbiamo espugnato Anfield anche se ciò non è bastato per qualificarci. Una squadra unita che ha affrontato ogni partita e ogni allenamento con la serietà e la determinazione che ci ha portato a concludere questa stagione non come avremmo voluto ma comunque in modo positivo, dimostrando carattere e voglia di lottare.