Bastoni via dall’Inter? Cattelan non ne vuole sapere: “Non scherziamo”

Il commento social del noto tifoso nerazzurro sulle voci di un possibile addio del difensore questa estate

Il popolo dell'Inter non ne vuole sapere. La levata di scudi davanti alla possibile cessione di Alessandro Bastoni è netta, perché il giovane difensore nerazzurro è già considerato leader tecnico e carismatico dello spogliatoio, riferimento in campo e fuori di un gruppo che ha voglia di tornare subito a vincere lo scudetto. Per questo, con le voci che continuano a rincorrersi, i tifosi hanno subito fatto capire da che parte stanno.