Basualdo: “Lautaro? Non lo vedo affamato di gol. Aguero convocato solo per…”

L'ex giocatore dell'Albiceleste critico nei confronti dell'attaccante nerazzurro e della squadra guidata da Scaloni

È iniziata con un pareggio e una vittoria la Coppa America dell'Argentina. Un buon inizio che comunque non ha convinto Pepe Basualdo che ha vestito la maglia dell'Albiceleste ai Mondiali del 1990 e del 1994. "Ci deve essere un equilibrio in mezzo. Non si può giocare solo con giocatori che giocano solo quando hanno il pallone. Bisogna anche recuperarlo. Vedo che c'è conformismo nelle persone, e anche nel giornalismo. E penso questo sia legato al messaggio conformista che dà l'allenatore. Rispetto al Brasile, siamo distanti da loro".

Critiche anche per Lautaro Martinez ancora a secco in questa Coppa America: "Non c'è fame in Nazionale. Non vedo Lautaro affamato di gol. Prendono i giocatori per fare bella figura. Aguero è stato preso solo per accompagnare Messi. Scaloni parla di rinnovamento del campus. Se c'è rinnovamento, allora cosa stanno facendo Otamendi, Di María e Agüero?".