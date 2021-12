Batistoni: “Mourinho non è un innovatore: ha vinto 12 anni fa e poi…”

Le parole dell'ex calciatore: "Ricordo che Mourinho all’Inter trovò una squadra già costruita. Successivamente, ha fatto grandi cose a livello di contratti"

Intervenuto ai microfoni di Centro Suono Sport, Alberto Batistoni, ex calciatore della Roma, ha parlato così del tecnico dei giallorossi Jose Mourinho: “Mourinho è venuto a Roma con grandi intenzioni. Secondo me non sono messi molto bene in campo, contro l’Inter si sono messi a 5 per lasciare meno spazio, ma così hanno dato spazio all’Inter di giocare di più. Mourinho ha vinto 12 anni fa e poi non ha fatto più grandi cose, non è un innovatore. Non lo so, ricordo che Mourinho all’Inter trovò una squadra già costruita. Successivamente, ha fatto grandi cose a livello di contratti”.