Batistuta: “Lautaro grande attaccante. Non possiamo chiedergli miracoli. Ha sofferto…”

Gabriel Batistuta , in Qatar con altri grandi ex giocatori, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla ESPN sulle prestazioni di Lautaro Martinez nelle prime due gare dell'Argentina.

"Lautaro è un grande attaccante, spesso decisivo, ma se il gioco non lo accompagna, non possiamo chiedergli miracoli. Ha sofferto un po’ perché l’Argentina in queste due partite non ha funzionato come ci aspettavamo".