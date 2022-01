Gabigol all’Inter, si chiude la battaglia legale tra Santos e Barça: l’accordo tra i 2 club

Dopo una lunga battaglia legale, i due club hanno raggiunto un accordo

Ultimo atto della battaglia legale tra Barcellona e Santos per Gabigol. Il club blaugrana aveva chiesto tre milioni di euro e denunciato il Santos alla Fifa in relazione alla cessione di Gabigol all'Inter, nel 2016, in quanto il club spagnolo aveva un'opzione sull'attaccante brasiliano, quindi avrebbe dovuto essere informato in anticipo sul trasferimento.