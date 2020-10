Battistini: “L’Inter è una corazzata: nel derby deve dimostrare di avere qualcosa in più”

L’assenza di Ibra per il derby è importante perché ha dimostrato di essere un giocatore che da un peso importante dentro e fuori dal campo. L’Inter in difesa ha dimostrato alcuni limiti. Il derby una bella partita perché il Milan è in testa al Campionato e l’Inter sta facendo il suo. L’Inter deve dimostrare di avere qualcosa in più, deve cambiare marcia dopo 9 anni di predominio Juve e puntare allo scudetto . L’Inter ha costruito una corazzata, ha fatto una campagna acquisti onerosa oltre a trattenere Lautaro. Il Milan è una squadra giovane e senza pressioni. E’ un campionato anomalo, potrebbero esserci sorprese”.