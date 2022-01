Pavarese: “Scudetto? Non è fuga Inter. Il Napoli deve prendere parte alla corsa”

Le parole del dirigente: "Avevamo detto che non era una fuga il +7, come non lo è quella dell’Inter ora"

Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, Gigi Pavarese, dirigente sportivo, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "Il Napoli deve credere di prendere parte alla corsa finale, perché ha tutte le caratteristiche per farlo. Non lo scopriamo adesso, ma lo ha dimostrato quando aveva trovato una certa compattezza non solo di squadra ma mentale nella prima fase del campionato. Avevamo detto che non era una fuga il +7, come non lo è quella dell’Inter ora. A Venezia dobbiamo fare nostra la partita, il Milan deve fare per forza risultato nel derby e spero quindi che la distanza si accorci".