Bayer Leverkusen incosciente e incomprensibile. L’Inter e Conte hanno fatto tesoro di…

Una grande Inter è riuscita a raggiungere una semifinale europea dopo 10 anni, ovvero dalla stagione del Triplete. A facilitare il compito della squadra di Antonio Conte, però, è stata la prestazione del Bayer Leverkusen di Bosz, definita dalla Gazzetta dello Sport ‘suicida’. Incoscienti nella loro mentalità offensiva, i tedeschi hanno spesso lasciato la propria difesa in balia dei nerazzurri. Scrive la rosea:

“Non è cambiato il Leverkusen rispetto alla doppia sconfitta di Champions con la Juve. Conte deve aver fatto tesoro di quei due video. Possesso insistito, poca cattiveria però, e soprattutto l’incomprensibile tendenza ad attaccare in nove, con reparti slegati tra loro. L’Inter si aspettava l’aggressione, non l’incoscienza. Solida difensivamente com’è, è stato un gioco da ragazzi chiudersi e lanciare lungo Lukaku. In Champions, alla terza volta, una squadra adotta contromisure. Il Leverkusen no, incomprensibile“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)