Lipsia k.o., Bayern campione di Germania con due turni d’anticipo

Il Bayern vince il campionato per la nona volta consecutiva prima ancora di scendere in campo vista la sconfitta del Lipsia

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Il Bayern Monaco si conferma campione di Germania anche senza scendere in campo. La squadra di Hans-Dieter Flick conquista matematicamente il titolo per effetto della sconfitta subita dal Lipsia sul campo del Borussia Dortmund per 3-2, nella 32/a giornata della Bundesliga (restano da giocare ancora due turni).

E' il 31/o titolo nella storia del club bavarese, che è ancora campione d'Europa e del mondo per club in carica, il nono di seguito.In classifica sono 7 i punti di vantaggio in classifica sulla squadra di Julian Nagelsmann, che peraltro sarà il prossimo allenatore del bavaresi. Il Bayern scenderà in campo, ma già da campione, alle 18,30, per affrontare sul terreno dell'Allianz Arena il Borussia Moenchengladbach, in un match che negli anni '70 era un grande classico del calcio della Germania Ovest. Il Bayern Monaco nelle prossime due restanti sfide affronterà il Friburgo in trasferta e l'Augusta nel proprio stadio. (ANSA).