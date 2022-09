Inter, col Bayern tocca a Dzeko. Probabile maglia anche per Dimarco e Mkhitaryan

"Inzaghi comincerà a ragionarci da oggi alla Pinetina, ma è facile che ci siano una serie di cambiamenti nell’undici di partenza. A cominciare da Dzeko come partner di Lautaro, al posto di Correa. E spazio potrebbero trovare pure Mikhitaryan e Dimarco, protagonisti del finale arrembante contro il Milan. Da verificare pure qualche possibilmente avvicendamento in difesa, il reparto più in difficoltà con tutti i suoi titolari", spiega il Corriere dello Sport.