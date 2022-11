Bayern-Inter, moviola. Cds: “Mani di Mané, impressione è che la scelta sia corretta…”

In Bayern Monaco-Inter un episodio ha fatto discutere. Sullo 0-0 c'era un netto rigore a favore dei nerazzurri per un fallo di mano di Mané all'interno dell'area. Ma, secondo il Corriere dello Sport, la decisione di Kruzliak di non assegnare il penalty è corretta. "Tutta la partita dello slovacco Kruzliak ruota attorno all’episodio all’8’ del primo tempo, il tocco di braccio di Mané, l’OFR e la decisione di non dare rigore. In generale non ha entusiasmato, ma non ha commesso errori decisivi. L’episodio della partita racchiude tutto: decisione, OFR e scelta da parte dell’arbitro. Tiro molto potente di Barella, davanti, in traiettoria, c’è Mané che si difende la faccia alzando le braccia, il pallone colpisce solo l’avambraccio sinistro e schizza via".