Bayern-Inter, in palio prestigio e non solo. “Occasione per rimpinguare le casse”

Gianni Pampinella

Per la classifica è una gara che non conta nulla, ma Bayern-Inter ha una posta in palio alta, il prestigio e non solo. Come sottolinea Tuttosport, in Viale della Liberazione, la partita contro i campioni di Germania rappresenta un’occasione per rimpinguare le casse e un appuntamento di prestigio.

"L’Uefa, per ogni vittoria nella fase a gironi, elargisce infatti un bonus di 2.8 milioni di euro, mentre 930.000 euro sono i soldi che spettano per un pareggio. Cifre importanti, che quindi si andrebbero ad aggiungere ai 9.6 milioni di euro assicurati per il raggiungimento degli ottavi di finale (oltre ai ricavi derivanti dalle tre vittorie e dal pareggio centrati in Europa)".

(Tuttosport)