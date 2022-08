Bayern, Mané: “Con l’Inter gara esaltante. Non sarà una partita facile”

"Contro l'Inter sarà una partita esaltante ma siamo pronti per giocare gare del genere, sono quelle che rendono speciale la Champions League. Se vuoi essere il migliore devi battere i migliori, sappiamo che non sarà una partita facile ma saremo ben preparati: dovremo dare il massimo per vincere anche se non sarà semplice. Saremo pronti". Queste le dichiarazioni di Sadio Mané, centravanti del Bayern Monaco, in vista della sfida di settimana prossima contro l'Inter in Champions League.