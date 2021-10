Bayern Monaco, Tolisso via a zero: Inter in corsa, ma parte svantaggiata

Il centrocampista francese, in scadenza il 30 giugno 2022, non rinnoverà il suo contratto con il club bavarese

Uno dei parametri zero più appetiti del prossimo mercato sarà Corentin Tolisso : il centrocampista francese, in scadenza di contratto il 30 giugno 2022 con il Bayern Monaco, non ha intenzione di rinnovare, e lascerà quindi la Baviera. Tra i club interessati c'è anche l'Inter ma, come scrive La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri partono svantaggiati rispetto alla concorrenza:

"Rapporto burrascoso a Monaco di Baviera per Tolisso. Il centrocampista francese è in scadenza e non pensa a rinnovare. Il club bavarese si è quasi arreso a perderlo a zero e non punta più su di lui. Si sta per scatenare un'asta internazionale, col Bayern a fare da spettatore senza incassare. Psg, Tottenham e Atletico Madrid partono in vantaggio sulle nostre Juve e Inter".