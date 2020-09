Inter, la Bild è sicura: “Il Bayern non saluta ancora ufficialmente Perisic…”

Potrebbe non essere ancora finita la storia d’amore tra il Bayern Monaco e Ivan Perisic. Dopo la vittoria della Champions League, il club teutonico – che non ha esercitato il diritto di riscatto previsto nel prestito fino al termine della passata stagione – sta valutando la possibilità di acquistare a titolo definitivo il croato ex Wolfsburg.

“Il Bayern Monaco saluta ufficialmente Alvaro Odriozola ma non ancora Ivan Perisic…” ha scritto su Twitter il noto giornalista della Bild Christian Falk. Un ulteriore conferma della trattativa in corso tra l’Inter e il club campione di Germania e d’Europa.