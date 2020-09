TS – Il Bayern vuole trattenere Perisic, strada tracciata. Il croato potrebbe anche…

L’attenzione dell’Inter sul mercato è rivolta alle cessioni. Bisognerà incastrare diversi tasselli prima di potersi concentrare sugli acquisti. In particolare, su Perisic, TuttoSport spiega: “Il Bayern Monaco spinge sull’acceleratore per il riscatto di Perisic. Ora è solo questione di limare la distanza che resta tra l’offerta dei Campioni d’Europa e la richiesta dell’Inter. I bavaresi hanno messo sul tavolo 12 milioni per rendere definitivo l’acquisto dopo il prestito della scorsa stagione. L’Inter non vuole scendere sotto quota 15 milioni. Ma l’intenzione del club tedesco è chiara: vuole trattenere il calciatore croato che ha contribuito alla cavalcata vincente in Champions League. Perisic potrebbe anche chiedere un ritocco dell’ingaggio rispetto a quello percepito in Italia. Ma anche questi sono dettagli che dovrebbero essere risolti nei prossimi giorni. La strada è tracciata”.