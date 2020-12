Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabio Bazzani, ex attaccante, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: “Non so se sia ancora la favorita in campionato, ma chi vuole vincere deve fare i conti con lei. Quando avrà dentro tutti i giocatori, se l’Inter è la principale antagonista, dovrà fare i conti con la Juve. In Champions magari non è favorita ma tutti dovranno faticare. Quando ci sarà da fare risultato, credo che difficilmente sbaglierà questa Juve”.