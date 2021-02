Ecco cosa potrebbe garantire Bc Partners. E Suning tratta anche con Bain Capital

Procede la trattativa tra Suning e Bc Partners. Manca ancora un accordo sulla valutazione

Procede la trattativa tra Suning e Bc Partners . Manca ancora un accordo sulla valutazione, il fondo parla di 750 milioni, la proprietà di 1 miliardo. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera , Bc Partners potrebbe garantire un earn-out: "in sostanza un incremento del pagamento successivo alla vendita, ma collegato alla crescita del club".

"Suning tratta anche con Bain Capital per rifinanziare l’attuale debito di 400 milioni e per un ulteriore prestito di 200 milioni così da arrivare a fine stagione e far fronte agli impegni".