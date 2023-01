Becao: “Battere l’Inter è stato speciale, il primo Lukaku era immarcabile. Il mio futuro…”

Rodrigo Becao, difensore dell'Udinese, è stato accostato anche all'Inter per prendere il posto di Skriniar in estate. Il difensore brasiliano ha parlato ad AS anche del suo futuro.

"A livello di collettivo direi il 4-0 alla Roma. I giallorossi hanno spinto anche sul 2-0 ma abbiamo tenuto e chiuso il match in contropiede. Battere l'Inter ha avuto un significato speciale. Da quando sono in Italia non mi era mai successo"

"I rumors, onestamente, non cambiano la mia attitudine al lavoro. Non so cosa succederà ma ho ancora un anno e mezzo di contratto con l'Udinese e abbiamo una grande sfida, ossia di qualificarci alle Coppe. Il mercato è impronosticabile, non so se cambierà qualcosa in questi giorni o nei prossimi mesi. Quello che so è che darò il 100% per l'Udinese fino all'ultimo minuto"