Inter, Beccalossi compie oggi 64 anni: il messaggio di auguri da parte del club nerazzurro

“Arrivato dal Brescia nell’estate del 1978, ha indossato la maglia nerazzurra per sei stagioni distinguendosi grazie alla sua classe e al talento mostrato in campo. “Aver indossato la maglia numero 10 per sette anni è stato un onore, iniziai la mia esperienza all’Inter con due gol”. 216 le presenze con l’Inter, impreziosite da 37 gol, alcuni indimenticabili come le due reti decisive segnate al derby dell’ottobre 1979 e dalla conquista di uno Scudetto e una Coppa Italia da protagonista. Oggi Evaristo Beccalossi compie 64 anni e riceve gli auguri di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi“. È il messaggio di auguri che l’Inter ha mandato all’ex giocatore nerazzurro nel giorno del suo compleanno numero 64.

(Inter.it)