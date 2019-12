Beccalossi: “Cammino straordinario di Conte. Mercato? Se ci sarà l’occasione a gennaio…”

L’ex giocatore dell’Inter, Evaristo Beccalossi, ha parlato del lavoro svolto fin qui dall’inter di Conte e dei possibili rinforzi che potrebbero arrivare nel mercato di gennaio ai microfoni di Tutti Convocati:

“Cammino straordinario fino ad ora di Conte, giusto preoccuparsi, ma sta facendo qualcosa di importante. Se mi avessero detto a Natale sei lì in testa alla classifica, avrei messo una firma lunga 6 km. Se ci sarà l’occasione a gennaio qualcosa faranno, ma non bisogna mai avere l’ossessione di fare qualcosa a tutti i costi, partiamo dalle cose positive. Il percorso va completato, non si può passare da tutto a nulla. Mi sta sorprendendo la Lazio”.