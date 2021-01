Beccalossi: “Mi piace questa Inter cinica: merito di Conte. La squadra sa quando far gol e quando…”

Evaristo Beccalossi, ex calciatore nerazzurro, ha parlato in esclusiva a Inter TV alla vigilia della sfida di campionato contro il Crotone, in programma domani alle 12:30 a San Siro: “La prima partita dell’anno è sempre insidiosa. Bisogna aver pazienza. Devi stare concentrato però alla fine però credo che i tre punti si possano portare a casa. Nell’ultimo periodo ho visto un’Inter che quando deve affondare per far gol lo fa e quando c’è da soffrire, soffre. A me piace una squadra cinica: c’è il momento in cui bisogna far gol e il momento in cui bisogna stringere i denti per portare a casa il risultato. Questa è la mentalità dopo mesi di lavoro di Conte“.