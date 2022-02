Beccalossi: “Inter-Milan? Ho ancora i brividi per quella doppietta. Lo scudetto…”

L'ex numero 10 nerazzurro apre il baule dei ricordi in vista della prossima stracittadina milanese

Evaristo Beccalossi ha ricordi in maglia Inter che non baratterebbe con null'altro al mondo. In particolar modo quelli legati ai derby, raccontati alla Gazzetta dello Sport di oggi. Queste le sue parole: "Ogni volta che ci ripenso ho i brividi: segnare una doppietta in un derby è la cosa più incredibile che possa succedere a un calciatore. Ho ancora stampate in testa le immagini del pubblico in delirio, l’urlo infinito del popolo interista e la gioia negli occhi dei miei compagni di squadra. Quel 2-0 nel 1979 rimarrà per sempre: era l’ultima Inter di soli italiani, una squadra meravigliosa che vinse uno scudetto inaspettato.

E tanti di quei ragazzi erano cresciuti nel settore giovanile, quindi avevano l’Inter nelle vene. Loro provarono a spiegarmi cosa era il derby, ma per uno che viene da fuori non è immaginabile finché non lo provi sulla tua pelle. Erano anni che l’Inter non vinceva una stracittadina, quindi dopo la mia doppietta venne fuori tutto l’orgoglio degli interisti: io li guardavo felici e non capivo niente, volevo solo festeggiare con il mio popolo. Fu un giorno pazzesco per me, per la squadra: cambiò la consapevolezza e alla fine vincemmo lo scudetto".