Beccalossi: “Inter, questa estate sembrava tutto nero. Società bravissima a…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore nerazzurro elogia l'Inter di Simone Inzaghi

«Esatto. La società è stata bravissima ad affidare il nuovo progetto a Inzaghi e a rimpiazzare chi era partito con elementi di grandissimo valore come Dzeko, Calhanoglu e Dumfries. E poi il lavoro paga sempre e devo dire che Simone e il suo staff insieme ai giocatori hanno fatto qualcosa di straordinario in pochissimo tempo. L’Inter è cresciuta tanto e oggi dà sempre l’impressione di poter comandare ogni partita, contro qualunque avversario. La squadra è fortissima e tutti i giocatori sono coinvolti. E poi guardate Brozo: non avrà i colpi di Messi, ma è straordinario il lavoro di quantità e qualità che fa per la squadra. È diventato leader vero, un trascinatore incredibile».