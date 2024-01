Beccalossi: “Inter, testa rimanga alla Supercoppa e non vada sulla Juventus”

Le parole dell'ex nerazzurro: "Io faccio gli scongiuri, ma magari domani non sarà in giornata la squadra, mi preoccupano più quelle cose"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Evaristo Beccalossi, ex nerazzurro, ha parlato così in vista della finale di Supercoppa di domani sera tra Inter e Milan: "La testa per l'Inter deve rimanere e - rimane - alla Supercoppa Italiana, non a Lecce Juventus. Io faccio gli scongiuri, ma magari domani non sarà in giornata la squadra, mi preoccupano più quelle cose che possibili distrazioni date dalla partita dei bianconeri".