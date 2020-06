Beccalossi: “Lautaro? So com’è, giusto che l’Inter gli dia ancora fiducia. E Sanchez…”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, l’ex Inter Evaristo Beccalossi ha parlato così di Lautaro Martinez, tra i peggiori contro il Napoli:

“Giusto ripartire da Lautaro, era già in fase calante prima dello stop. Non do peso alle voci, so com’è Lautaro e finché è all’Inter darà il meglio. Dopo la sosta tanti giocatori avranno problemi, sarà un mini-campionato, non do nulla per scontato. Sulla carta i valori non cambiano, cambia lo stato di forma”.

SANCHEZ – “Si vede che i colpi li ha, va capito se riesce ad avere la condizione per tanto tempo”.