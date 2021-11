Beccalossi: “Scudetto, l’Inter può rientrare. Stadio? San Siro da sballo, ma la vita va avanti”

Evaristo Beccalossi è convinto che l'Inter abbia tutto per mangiare punti a Milan e Napoli e tornare pienamente in corsa per il titolo

Evaristo Beccalossi è convinto che l'Inter abbia tutto per mangiare punti a Milan e Napoli e tornare pienamente in corsa per il titolo. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex numero 10 nerazzurro ha parlato così prima del derby di domenica sera:

"Sono convinto che l’Inter sia forte: quando ci sono le squadre al completo, se vinci sei ancora più gratificato. Spero sempre che siano tutti disponibili e che si giochi viso aperto. L’Inter deve rispettare il Milan come squadra, sta facendo grandi cose.Viste le difficoltà della Juventus, penso che Inter, Milan e Napoli se la possano giocare fino alla fine. E sono convinto che i nerazzurri hanno tutto per poter ricucire lo svantaggio che si è creato".

NUOVO STADIO - "San Siro durante i derby è una cosa che fa sballare… Il Meazza è la storia, è la Scala del calcio. Chi dice che non si sente nulla quando si è in campo, racconta il falso. Ho avuto la fortuna di essere protagonista in un derby e credetemi: è una cosa che rimane dentro per tutta la vita. Anche perché oltre ai tuoi tifosi ci sono quelli avversari: è una scintilla in più. In campo non hai tempo di vedere se un tifoso ha la sciarpa rossonera o nerazzurra: vai a manetta e sfrutti tutto questo entusiasmo che c’è intorno. San Siro è nel cuore o lo resterà sempre, ma la vita va avanti…".