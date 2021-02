Beccalossi: “Inter, l’obiettivo è il campionato. Società? Suning sta cercando soluzione”

Evaristo Beccalossi è stato tra gli ospiti di Tiki Taka e ha parlato della sua esperienza all’Inter oltre che dell’attualità nerazzurra. Questo è quanto ha detto l’ex giocatore nerazzurro:

-Ma Mazzola non ti sgridava per le sigarette?

Prima mi ha sgridato, poi mi ha coccolato.

-Faresti tutto quello che hai fatto?

Aumenterei qualcosina, qualcosa ho lasciato andare. A 22 anni infossare a San Siro la maglia numero 10 dell’Inter è la cosa più bella del mondo. Sono riuscito a divertirmi raggiungendo dei buonissimi risultati. Ho vinto con l’ultima Inter fatta di tutti italiani.

-Eriksen?

Può fare di più è un ottimo giocatore ma non ha dimostrato tutto il suo valore.

-Conte?

L’ultima volta che è stato in panchina l’Inter ha vinto due a zero in campionato. Se esce dalla Coppa Italia? Ma non è vero. L’obiettivo è il campionato.

-La questione societaria?

La situazione societaria non è delle migliori ma si stanno muovendo per risolvere questa problematica. Troveranno la situazione migliore per uscirne. La riunione di agosto si sono fermati ma la squadra resta competitiva. L’obiettivo dell’Inter è il campionato. Si poteva migliorare sicuramente un poco. L’importante è che non si dicano certe cose sulla società, quando sento di libri in tribunale. Troveranno la soluzione giusta.

(Fonte: Tiki Taka)