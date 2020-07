Beccalossi: “Eriksen? Le chiacchiere stanno a zero. 15 giorni fa ho preso paura: ritirano…”

Evaristo Beccalossi ai microfoni di Inter TV prima del match contro la Spal: “Speriamo che vada bene la partita. Sono stato uno dei pochi che dopo la brutta emergenza ha pensato: è un campionato che vede favorita la Juve, ma sentenze non ce ne sono. Tutte le squadre devono stare sul pezzo. Quando sento parlare della preparazione fisica… i giocatori hanno vissuto le stesse cose che abbiamo vissuto noi. Matematicamente impossibile che siano al 100%. Sono stati 5 mesi drammatici. Io ho sempre preso tutto positivamente, è un mini campionato. Eriksen? Le chiacchiere stanno a zero. Quando uno arriva all’Inter l’unica cosa dall’esterno che vedo è questa: mi sembra che sia un ragazzo timido. Via la timidezza, che le qualità le ha. Troppi timori influiscono mentalmente. Spetta un po’ lui a imporsi in modo sereno, con grande entusiasmo. La maglia dell’Inter di deve dare una carica eccezionale. Le difficoltà ci sono in ogni partita. Devi portare a casa i tre punti. Pensare un po’ positivo. Negli ultimi 15 giorni c’è più equilibrio, che stiano più tranquilli. L’Inter ha la possibilità di accorciare. Ci vuole più positività, è molto importante. 15 giorni fa ho preso paura, adesso ritirano la squadra, fallimento. Si migliora dove si deve migliorare. L’anno prossimo si chiuderà il cerchio”.

(Inter TV)