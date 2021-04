Inter, Bedin: “Scudetto? Massima concentrazione. Lukaku un grande attaccante. Col Verona…”

Ai microfoni di Sussidiario.net, Gianfranco Bedin ha parlato di Inter-Verona in programma oggi pomeriggio a San Siro

"Lukaku? E’ un grande giocatore, un grande attaccante. Gioca per la squadra, segna. Se con lo Spezia non è andato in gol può capitare. Resta un calciatore straordinario, importantissimo per l’Inter. Il Verona? Una buona partita di una squadra che è ormai tranquilla in classifica e cercherà di disputare un grande incontro. Come del resto fanno tutte le squadre quando incontrano l’Inter. Come lo stesso Spezia che doveva anche cercare di salvarsi".