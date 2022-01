Belardi: “Dybala? Mai garantita continuità, deve capire il momento della Juventus”

Intervistato da juventusnews24.com, Belardi, ex portiere bianconero, ha detto la sua sulla situazione relativa al futuro di Paulo Dybala

ESULTANZA DYBALA – "Io capisco anche il momento, perché sono stato calciatore anche io. Ci sta un momento di sfogo, di frustrazione perché ti senti un giocatore importante ma si parla da tempo di contratto. Lui dovrebbe capire anche la situazione attuale, non solo della Juve ma di tutte le imprese. Dybala è un campione assoluto, però per fare un contratto di tanti anni c’è da investire soldi importanti e lui dovrebbe garantire successi, prestazioni, continuità, che negli ultimi anni non ha fatto".

ARRIVABENE – "Entrare nella testa delle persone non è facile, ma è giusto che Dybala abbia riconoscenza per chi gli ha dato tanto in questi anni, per chi gli ha fatto vincere tanto e lo ha aspettato sempre. Deve mettere da parte l’orgoglio perché non è il momento adatto".