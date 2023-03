Belgio, i convocati del nuovo ct Tedesco: presente Romelu Lukaku

Il neo ct del Belgio Domenico Tedesco ha diramato la sua prima lista di convocati in vista delle partite di qualificazione a Euro 2024: tra i calciatori chiamati dal tecnico è presente anche Romelu Lukaku, che sarà il numero 9 anche in questa nuova gestione post-Martinez. Questo potrebbe poi rappresentare uno slancio in più per il centravanti dell'Inter per il prosieguo della stagione.